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23 минуты назад

«Газпром» зафиксировал новый рекорд поставок в Китай

Алиса Селезнёва

Зафиксирован новый исторический рекорд суточного объема поставок российского газа в Китай. Об этом в своем Telegram-канале заявила российская компания «Газпром».

«Газпром» зафиксировал исторический рекорд поставок в Китай
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным компании, рекорд поставок по газопроводу «Сила Сибири» был зафиксирован 17 июля.

«Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между «Газпромом» и китайской компанией CNPC», - напомнили в «Газпроме», не уточнив при этом, сколько именно кубометров было поставлено.

Экспорт топлива в Китай из России по «Силе Сибири» стартовал в конце 2019 года. В 2020 году объем поставок достиг 4,1 млрд кубометров, а в 2021 — 10,4 млрд кубометров (увеличился в 2,5 раза). В начале июля «Газпром» сообщил, что экспорт трубопроводного газа в Китай в первом полугодии 2022 года вырос на 63,4%.

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Президент России Владимир Путин также дал поручение компании перейти к реализации проекта «Сила Сибири — 2». Газопровод позволит объединить газотранспортные системы востока и запада России. Также по «Силе Сибири — 2» через Монголию в Китай можно будет поставлять до 50 млрд кубометров газа и газифицировать некоторые российские регионы.

Экономика,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
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