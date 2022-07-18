«Газпром» зафиксировал исторический рекорд поставок в Китай

Зафиксирован новый исторический рекорд суточного объема поставок российского газа в Китай. Об этом в своем Telegram-канале заявила российская компания «Газпром».

По данным компании, рекорд поставок по газопроводу «Сила Сибири» был зафиксирован 17 июля.

«Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между «Газпромом» и китайской компанией CNPC», - напомнили в «Газпроме», не уточнив при этом, сколько именно кубометров было поставлено.

Экспорт топлива в Китай из России по «Силе Сибири» стартовал в конце 2019 года. В 2020 году объем поставок достиг 4,1 млрд кубометров, а в 2021 — 10,4 млрд кубометров (увеличился в 2,5 раза). В начале июля «Газпром» сообщил, что экспорт трубопроводного газа в Китай в первом полугодии 2022 года вырос на 63,4%.