Reuters: «Газпром» объявил форс-мажор по поставкам газа в Европу

Российская компания «Газпром» объявила о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам газа в Европу как минимум одному крупному потребителю. Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо российского газового монополиста от 14 июля.

По данным издания, в письме отмечается, что «Газпром» «не может выполнить свои обязательства по поставкам из-за чрезвычайных обстоятельств, не зависящих от него».

Источник Reuters пояснил, что письмо касалось транзита по газопроводу «Северный поток».

Ранее «Газпром» уменьшил объем прокачки газа по «Северному потоку» из-за сложностей с доставкой из Канады турбин Siemens, которые находились там на ремонте. Их возвращению препятствовали введенные против России санкции. В результате переговоров с Берлином Оттава согласилась отдать отремонтированное оборудование. И, по данным СМИ, турбина была отправлена в Германию 17 июля.