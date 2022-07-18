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32 минуты назад

Reuters: «Газпром» объявил форс-мажор по поставкам газа в Европу

Алиса Селезнёва

Российская компания «Газпром» объявила о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам газа в Европу как минимум одному крупному потребителю. Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо российского газового монополиста от 14 июля.

По данным издания, в письме отмечается, что «Газпром» «не может выполнить свои обязательства по поставкам из-за чрезвычайных обстоятельств, не зависящих от него».

Источник Reuters пояснил, что письмо касалось транзита по газопроводу «Северный поток».

Ранее «Газпром» уменьшил объем прокачки газа по «Северному потоку» из-за сложностей с доставкой из Канады турбин Siemens, которые находились там на ремонте. Их возвращению препятствовали введенные против России санкции. В результате переговоров с Берлином Оттава согласилась отдать отремонтированное оборудование. И, по данным СМИ, турбина была отправлена в Германию 17 июля.

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При этом 11 июля обе нитки «Северного потока» были остановлены на плановую профилактику, которая должна продлиться до 21 июля. Однако в ЕС опасаются, что поставки газа после ремонта возобновлены не будут.

Экономика,Газпром,ЕС,
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