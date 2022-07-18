В ЕС решили подготовиться к прекращению поставок газа

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что 20 июля Еврокомиссия рассмотрит план действий на случай прекращения поставок российского голубого топлива. Об этом пишет ТАСС.

Жозеп Боррель пояснил, что ЕК принимает необходимые меры для того, чтобы своевременно подготовиться к возможной кризисной ситуации с газом.

«В любом случае мы будем готовы», - подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что специалисты ЕС разрабатывают ряд экстренных мер, предназначенных для смягчения последствий от возможного прекращения поставок энергоносителей из РФ.