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1 час назад

В Германии предложили альтернативу российской нефти

Елена Прошина

Дочерняя компания «Роснефти» Rosneft Deutschland предложила альтернативу для российской нефти. Ее представители обратились в Минэкономики ФРГ с предложением обратить внимание на энергоносители из Казахстана. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сайт бизнес-ассоциаций Восточной Германии и Берлина.

Аналитики сообщества пояснили, что в качестве альтернативы сырой нефти из России может выступить казахстанский энергоноситель.

Названа неспособная отказаться от российской нефти страна

Они отметили, что есть возможность транспортировки «черного золота» в нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте по трубопроводу «Дружба». Этот вариант, по их данным, будет доступен даже в том случае, если в 2023 году федеральное правительство полностью откажется от поставок сырья из России.

Эксперты подчеркнули, что за счет поставок из Казахстана НПЗ будет полностью загружен сырьем для бесперебойной работы.

Кроме того, они потребовали от федеральных властей обеспечить поступление российской нефти в том случае, если не удастся решить проблему за счет закупки топлива в Казахстане. По их словам, «никому [из потребителей] не объяснить, почему газ из России можно импортировать, а нефть нельзя».

Экономика,Роснефть,
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