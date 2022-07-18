В Германии предложили альтернативу российской нефти

Дочерняя компания «Роснефти» Rosneft Deutschland предложила альтернативу для российской нефти. Ее представители обратились в Минэкономики ФРГ с предложением обратить внимание на энергоносители из Казахстана. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сайт бизнес-ассоциаций Восточной Германии и Берлина.

Аналитики сообщества пояснили, что в качестве альтернативы сырой нефти из России может выступить казахстанский энергоноситель.

Они отметили, что есть возможность транспортировки «черного золота» в нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте по трубопроводу «Дружба». Этот вариант, по их данным, будет доступен даже в том случае, если в 2023 году федеральное правительство полностью откажется от поставок сырья из России.

Эксперты подчеркнули, что за счет поставок из Казахстана НПЗ будет полностью загружен сырьем для бесперебойной работы.