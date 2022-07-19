Япония попросила Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти

Япония выступила за продолжение сотрудничества с Саудовской Аравией, направленного на стабилизацию международного нефтяного рынка, и попросила Эр-Рияд увеличить добычу нефти. Соответствующая просьба была озвучена министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси в ходе состоявшихся во вторник в Токио переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фархан Аль Саудом.
"Министр Хаяси выразил свою благодарность за стабильные поставки нефти из Саудовской Аравии, попросил продолжить сотрудничество, направленное на стабилизацию международного нефтяного рынка, и дополнительно увеличить производство [нефти]", - говорится в сообщении, опубликованном МИД Японии.
Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств двух стран также обсудили ситуацию на Украине, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая КНДР, а также ситуацию на Ближнем Востоке.