В Китае отметили снижение эффективности санкций против РФ

Эффективность санкций, которые западные страны вводят в отношение России, снижается, Европейский союз (ЕС) больше не может вводить новые ограничения. Такое мнение высказали обозреватели китайской газеты Global Times, передает ТАСС.

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«Санкции ЕС в отношении России становятся все менее эффективными, и Евросоюз может больше не применить новых рестрикций. По мнению китайских аналитиков, ЕС осознал, что потерпел поражение, пытаясь сокрушить Россию "максимальными" санкциями. Таким образом, дополнительные рестрикции могут оказаться лишь еще менее эффективными», — говорится в статье.

Аналитики отмечают, что европейские страны уже ощутили на себе последствия собственных мер по усилению давления на Россию, но, несмотря на это, под давлением США все-таки продолжают предпринимать попытки ввести все новые антироссийские санкции.

«Главная причина — Соединенные Штаты, ведь многие шаги [Евросоюза] требуют координации с Вашингтоном», — цитирует издание мнение директора Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэя.

Он считает, что отдельные восточноевропейские страны — в частности, Литва и Чехия, «будут настаивать на усилении санкций, даже несмотря на то, что ЕС осознает слабость этих мер».

Однако, полагает специалист, руководство европейских стран все менее уверено, что может положиться на США, поскольку в случае победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США Белый дом «не будет особенно дорожить Евросоюзом».