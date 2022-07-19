Стало известно о сроках гарантии на электронику из параллельного импорта

Члены ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) будут предоставлять годовую гарантию на сложную электронику, которая поступит в продажу в Россию по параллельному импорту, а именно на бытовую технику, смартфоны, ноутбуки и компьютеры. Об этом сообщают «Известия».

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Речь идет о таких компаниях, как «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк», «Все инструменты», «Яндекс.Маркет», Ozon и DNS (входят в ассоциацию).

Что касается маркетплейсов, то новые правила также коснутся техники, закупленной компаниями самостоятельно, заявил президент АКИТ Артем Соколов.

Он подчеркнул, что в настоящее время гарантия на электронику не предоставляется ретейлерами, обычно это прерогатива производителей устройств. Продавцы могут пойти на это по собственному усмотрению. Соколов указал на то, что пока минимальный срок гарантии при параллельном импорте на законодательном уровне пока не установлен.

Издание обращает внимание на то, что торговым сетям, которые предоставят гарантию на гаджеты и технику, будет необходимо заключить договоры с сервисными центрами. Документация предполагает обязанность принимать устройства на ремонт по гарантии.

В Роспотребнадзоре отметили, что в случае

установления гарантийного срока на год

потребители будут освобождены от бремени самостоятельно доказывать причины возникновения изъянов в товаре.