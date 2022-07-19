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40 минут назад

В России зафиксирован рост продаж китайских телевизоров

Лера Букина

Продажи телевизоров китайских брендов в России увеличились почти в два раза. Об этом заявили «Известиям» представители крупных маркетплейсов.

В России выросли продажи китайских телевизоров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, на Ozon в мае они выросли на 95% к прошлому году. Динамика начала наблюдаться еще в январе, поэтому можно прийти к выводу, что приостановка поставок электроники ряда популярных марок не является в данном случае главной причиной роста.

«За январь-май год к году среди китайских брендов больше всего выросли продажи телевизоров Haier, Fusion, Harper и Xiaomi. За обозначенный период у Haier зафиксирован почти десятикратный рост продаж, что позволило бренду в этом году войти в число лидеров. Но первое место по штучным продажам телевизоров среди китайских брендов сохраняет Xiaomi», — указали в пресс-службе маркетплейса.

Там подчеркнули, что во всех гаджетах китайских брендов в топ-10 по продажам встроена функция Smart TV. У трети из них диагональ экрана больше 42 дюймов и разрешение 4К.

Ozon – не единственная площадка, на которой было зафиксировано увеличение продаж китайских телевизоров. Так, оно наблюдалось и на Wildberries. Больше всего пользуются спросом модели с функцией Smart TV, с HD-разрешением и диагональю 32 дюйма стоимостью около 15-16 тыс. рублей.

Лидерами по штучным продажам на площадке являются BBK, Thomson, Xiaomi, LG и Samsung, подчеркнул представитель ретейлера.

Ранее «Известия» сообщили, что члены ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) будут предоставлять годовую гарантию на сложную электронику, которая поступит в продажу в Россию по параллельному импорту, а именно на бытовую технику, смартфоны, ноутбуки и компьютеры. Речь идет о таких компаниях, как «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк», «Все инструменты», «Яндекс.Маркет», Ozon и DNS (входят в ассоциацию).

Экономика,Компании,М.Видео,
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