Евросоюз в мае увеличил закупки российского угля до 4,7 миллиона тонн на сумму 1,1 миллиарда евро, тогда как в апреле было закуплено 2,6 миллиона тонн стоимостью 700 миллионов евро. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Eurostat.

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Отмечается, что в мае Евросоюз нарастил закупки российского угля на 80% в сравнении с уровнем апреля (тогда объявили эмбарго на импорт энергоносителей из России).

Почти половина закупленных объемов приходится на Нидерланды. Они нарастили

импорт российского угля в четыре раза — до 2,2 миллиона тонн. Польша сократила

закупки угля из России на 95%.

Издание отмечает, что до рестрикций на Россию приходилось 65% зарубежных поставок угля в Евросоюз. Оно указывает на сложности в замещении таких объемов, поскольку в мире возник настоящий дефицит угля.