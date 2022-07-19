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1 час назад

Евросоюз нарастил закупки российского угля

Лера Букина

Евросоюз в мае увеличил закупки российского угля до 4,7 миллиона тонн на сумму 1,1 миллиарда евро, тогда как в апреле было закуплено 2,6 миллиона тонн стоимостью 700 миллионов евро. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Eurostat.

Евросоюз нарастил закупки российского угля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в мае Евросоюз нарастил закупки российского угля на 80% в сравнении с уровнем апреля (тогда объявили эмбарго на импорт энергоносителей из России).

Почти половина закупленных объемов приходится на Нидерланды. Они нарастили

импорт российского угля в четыре раза — до 2,2 миллиона тонн. Польша сократила

закупки угля из России на 95%.

Издание отмечает, что до рестрикций на Россию приходилось 65% зарубежных поставок угля в Евросоюз. Оно указывает на сложности в замещении таких объемов, поскольку в мире возник настоящий дефицит угля.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша скоро может столкнуться с проблемами с доступностью угля. По его словам, государственным компаниям было предложено заказывать уголь из Колумбии и Индонезии. Правительство Польши в настоящее время решает этот вопрос.

Экономика,Матеуш Моравецкий,Коммерсант,ЕС,
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