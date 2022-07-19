Сербский бизнесмен Боголюб Карич заявил, что «вечный» контракт на поставки российского газа по сто долларов был бы справедливым следствием продажи сербской нефтяной компании. Об этом сообщает Nova со ссылкой на эфир канала K-1.
Карич заявил, что Сербия «не получила ничего особенного» за продажу РФ своей национальной нефтяной компании НИС.
«Мы не получили газ по сто евро, как Белоруссия, а платим за него не знаю сколько. Россия никогда не сможет нам отплатить. <…> Кубометр газа за сто евро или долларов - это был бы для них пустяк», - сказал он.
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что его страна готовится к суровой зиме из-за санкций ЕС.
Он отмечал, что с ноября 2022 года из-за санкций Евросоюза Сербия перестанет импортировать российскую нефть. Из-за ограничений Сербия лишится нефти, которую доставляют танкерами в Хорватию и затем направляют по Адриатическому нефтепроводу на переработку.