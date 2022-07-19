Южная Корея приняла решение по российской нефти

Южная Корея готова присоединиться к мерам по ограничению стоимости российской нефти. Об этом заявил вице-премьер по экономике и по совместительству министр стратегии и финансов Южной Кореи Чху Ген Хо во время встречи с главой американского минфина Джанет Йеллен в понедельник, передает агентство Ренхап.
«Мы сочувствуем цели введения (ограничения на цену российской нефти — ред.) и готовы присоединиться к нему. Ограничение цен на нефть должно быть эффективно разработано, чтобы способствовать стабильности международных цен на нефть и потребительских цен», — подчеркнул Чху Ген Хо.
Глава минфина США, в свою очередь, поблагодарила Южную Корею за позицию. Также стороны указали на важность в стратегическом экономическом сотрудничестве между Южной Кореей и США в сложных условиях. Речь, в частности, идет о сбое в цепочках поставок, резком росте инфляции и цен на сырье из-за украинского кризиса, а также волатильности на финансовом рынке.
Представители страны также обсудили сотрудничество в области чистой энергетики, изменения климата и здравоохранения.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что на рынке зафиксировано увеличение объемов транспортировки российской нефти со стороны владельцев нефтяных танкеров в Европе перед вступлением в силу отложенного эмбарго Евросоюза.