Япония закупила самый дорогой газ в своей истории

Японская компания Nippon Steel Corp. приобрела груз сжиженного природного газа (СПГ) за максимальную в своей истории цену — речь идет о примерном эквиваленте 1400 долларов за тысячу кубометров, пишет Bloomberg.

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В целом груз, по подсчетам агентства, должен был обойтись примерно в 135 миллионов долларов. Поставка газа по рекордно высокой стоимости намечена на сентябрь, сделка состоялась на фоне мирового энергокризиса, усугубляющего конкуренцию стран за импорт топлива. Сама Япония сталкивается с проблемами с генерацией электричества и высоким спросом, а потому вынуждена соглашаться на дорогой газ.

В этом году Япония, по всей вероятности, станет крупнейшим импортером СПГ в мире на фоне попыток властей избежать нехватки электроэнергии. Правительство уже призвало бизнес и обычных граждан сократить потребление электричества и задумывается над возвращением в эксплуатацию АЭС.