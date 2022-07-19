Экспорт из США в Россию обвалился с 24 февраля

Американский замминистра торговли Алан Эстевез заявил, что Соединённые Штаты сократили экспорт в Россию на 88% с конца февраля.
Об этом он сказал, выступая на слушаниях в конгрессе.
«В целом экспорт США в Россию сократился примерно на 88% в стоимостном выражении в сравнении с аналогичным периодом 2021 года», — цитирует его РИА Новости.
Эстевез пояснил, что речь идёт об отчётном периоде с 24 февраля по 1 июля.
Ранее Министерство финансов США временно разрешило операции с бывшей «дочкой» «Газпрома» Gazprom Germania GmbH и сняло санкции с «дочки» Альфа-банка в Казахстане.
Кроме того, Минфин США разрешил транзакции с Россией, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием.