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1 час назад

В США сообщили о резком сокращении экспорта в Россию

Илья Родин

Замминистра торговли США Алан Эстевез заявил на слушаниях в конгрессе, что экспорт американских товаров и услуг сократился в Россию на 88% с конца февраля 2022 года. Об этом пишет «Прайм».

«Экспорт США в Россию сократился примерно на 88% в стоимостном выражении в сравнении с аналогичным периодом 2021 года», - пояснил Алан Эстевез, уточнив при этом, что речь идет о периоде с 24 февраля по 1 июля.

По его словам, эксперты зафиксировали значительное сокращение поставок в Россию и из других стран.

Государства, которые ввели ограничительные меры против Москвы, сократили экспорт на 60%. Те страны, которые не стали вводить рестрикции, уменьшили его на 40%.

Доллар рухнул

Эстевез уточнил, что американские власти строго следят за соблюдением санкционного режима. В частности, пресечены поставки в Россию на сумму 90 миллионов долларов.

Министерство финансов США сообщило ранее о незначительном смягчении введенных против Москвы ограничительных мер.

Экономика,Казначейство США,
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