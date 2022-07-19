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2 часа назад

Еврокомиссия может потребовать от стран ЕС экономить газ

Елена Прошина

Если страны-члены Евросоюза не начнут экономить топливо самостоятельно и ситуация со снабжением ухудшится, то Еврокомиссия потребует от государств сократить потребление газа. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на проект плана ЕС на случай ЧС в области топлива, передает ТАСС.

Еврокомиссия может потребовать от стран ЕС экономить газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что при указанных обстоятельствах Брюссель установит целевые показатели по экономии без консультаций с нацправительствами. Однако перед этим в ЕК должны обратиться с соответствующей просьбой «хотя бы два государства-члена» Евросоюза. В документе не уточняются точные объемы возможного сокращения, но, по данным источников Die Welt, речь идет об уменьшении потребления на 5-15%.

Представить данный план намерены 20 июля, а принять 26 июля на встрече министров энергетики.

Ранее глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что ЕК рассмотрит в среду стратегии действий Евросоюза на случай прекращения поставок газа из России.

Экономика,Жозеп Боррель,Еврокомиссия,ЕС,
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