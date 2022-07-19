Еврокомиссия может потребовать от стран ЕС экономить газ

Если страны-члены Евросоюза не начнут экономить топливо самостоятельно и ситуация со снабжением ухудшится, то Еврокомиссия потребует от государств сократить потребление газа. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на проект плана ЕС на случай ЧС в области топлива, передает ТАСС.

Отмечается, что при указанных обстоятельствах Брюссель установит целевые показатели по экономии без консультаций с нацправительствами. Однако перед этим в ЕК должны обратиться с соответствующей просьбой «хотя бы два государства-члена» Евросоюза. В документе не уточняются точные объемы возможного сокращения, но, по данным источников Die Welt, речь идет об уменьшении потребления на 5-15%.