В ФРГ ожидают «инфаркта» экономики страны без газа из России

В случае введения полного эмбарго на газ из России экономику Германии может ожидать «инфаркт». Об этом в эфире телеканала ZDF заявил глава ассоциации химической промышленности страны Кристиан Кульманн.

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«В случае полного газового эмбарго надо опасаться инфаркта немецкой экономики — особенно в энергоемкой химической сфере, без которой все производство парализует», — отметил Кульманн.

Он добавил, что сложной остается ситуация с химической и фармацевтической отраслями, так как на них приходится 15% от всего используемого в стране газа. Кроме того, неясным становится будущее керамической промышленности, производителей напитков и продуктов питания.

По его словам, химические продукты нужны абсолютному большинству производственных процессов Германии. Если же поставок из России не будет, то последствия для страны будут очень тяжелыми.