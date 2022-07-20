В ФРГ прокомментировали ситуацию с турбинами для «Севпотока»

«Я планирую направить правительству депутатский запрос в связи с кризисной ситуацией с турбинами для газопровода и выяснить, какие выводы были сделаны правительством и какие шаги предприняты, дабы избежать подобного кризиса в будущем. Непродуманная санкционная политика в очередной раз показала свою полнейшую несостоятельность», — подчеркнул он.