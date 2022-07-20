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53 минуты назад

Киргизия перешла на торговые расчеты с Россией в рублях

ТАССиещё 3

Киргизия при проведении торговых операций с Россией практически полностью перешла на расчеты в российских рублях. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Бишкеке министр экономики республики Данияр Амангельдиев.

Еще одна страна перешла на торговые расчеты с Россией в рублях
Фото: ReutersReuters

"Одной из немногих групп товаров, где оплата производилась в долларах США, оставались горюче-смазочные материалы. Недавно было решено о переводе расчетов с РФ за них в рублях", - сказал он.

Таким образом, по словам Амангельдиева, киргизская сторона в настоящее время оплачивает почти все импортируемые из РФ товары в российских рублях.

Как он напомнил, в последнее время в России наблюдается укрепление курса рубля по отношению к остальным ведущим мировым валютам. Данный фактор привел к росту цен на бензин и дизельное топливо в Киргизии. Сегодня Россия является основным поставщиком горюче-смазочных материалов на киргизский рынок.

Как заявили ранее ТАСС в Минэкономики республики, Бишкек и Москва начали взаимные расчеты в национальных валютах весной текущего года.

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