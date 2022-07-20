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33 минуты назад

На Украине решили согласовать отсрочку по выплате госдолга

Lenta.ru

На Украине решили согласовать отсрочку выплаты госдолга на два года. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабинета министров республики.

На Украине решили согласовать отсрочку по выплате госдолга
Фото: ТАССТАСС

Министерству финансов поручено согласовать отсрочку выплат по облигациям на 24 месяца. Процентный доход по облигациям также планируется отсрочить на аналогичный срок, начисляя при этом дополнительный процентный доход.

Ранее стало известно, что правительство Украины задумалось о возможности реструктуризации госдолга. К 1 сентября выплаты должны будут составить 1,41 миллиарда долларов, свою помощь Киеву уже предложил Международный валютный фонд (МВФ).

По мнению кандидата экономических наук, финансового аналитика Михаила Беляева, Запад по политическим соображениям не станет объявлять Украине дефолт.

Экономика,Михаил Беляев,Правительство Украины,Международный валютный фонд,
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