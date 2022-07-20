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51 минуту назад

Еврокомиссия предложила странам ЕС сократить потребление газа в ЕС на 15%

ТАССиещё 1

Еврокомиссия считает "вероятным сценарием" полное отключение российского газа и призывает начать подготовку к этому, сохраняя единство ЕС и сократив потребление газа на 15%. Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя план действий Еврокомиссии по газу.

ЕК призвала страны ЕС сократить потребление газа
Фото: ReutersReuters

"Чтобы пройти зиму, в ситуации полного отключения российского газа необходимо заполнить наши газохранилища, поэтому необходимо сократить потребление газа. Мы призываем страны ЕС сократить потребление на 15%, что является эквивалентом 40 млрд куб. м", - заявила глава Еврокомиссии.

Она отметила, что "газохранилища в странах ЕС сейчас заполнены на 62%", но "поток российского газа в ЕС составляет не более одной трети от показателей [июля] прошлого года".

Страны ЕС должны к концу сентября представить Брюсселю планы добровольного сокращения потребления газа на 15% на период до 31 марта, отметила она.

Также Еврокомиссия ожидает, что цены на газ останутся высокими, однако сокращение его потребления может исправить ситуацию. ЕК работает над обеспечением дополнительных поставок газа, однако этого будет недостаточно в случае серьезных перебоев.

По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия считает вероятным сценарием полное отключение российского газа и призывает начать подготовку к этому.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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