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58 минут назад

СМИ: Анкара может отказаться от доллара при расчетах за газ

Лера Букина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирался в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Тегеране во вторник затронуть вопрос оплаты газа в валютах, отличных от доллара США. Об этом сообщает Bloomberg.

Турция может отказаться от доллара при расчетах с РФ за газ
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что представители этих стран

прорабатывают вопрос торговых платежей в местной валюте, в том числе по энергетическим сделкам.

Благодаря этому Турция сможет использовать лиры для импорта энергоносителей, тем самым не расходуя свои валютные резервы.

Отмечается, что любой платеж в турецкой валюте в дальнейшем Москва может использовать для финансирования закупок товаров и услуг у турецких поставщиков.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция ждет от России и Ирана оказания поддержки ее операции по обеспечению национальной безопасности. Он подчеркнул, что страна собирается избавиться от «злонамеренных организаций», которые угрожают ее безопасности.

Ранее министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев заявил, что

республика и Россия полностью перешли на торговые расчеты в рублях.

Экономика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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