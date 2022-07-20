Турция может отказаться от доллара при расчетах с РФ за газ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирался в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Тегеране во вторник затронуть вопрос оплаты газа в валютах, отличных от доллара США. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что представители этих стран
прорабатывают вопрос торговых платежей в местной валюте, в том числе по энергетическим сделкам.
Благодаря этому Турция сможет использовать лиры для импорта энергоносителей, тем самым не расходуя свои валютные резервы.
Отмечается, что любой платеж в турецкой валюте в дальнейшем Москва может использовать для финансирования закупок товаров и услуг у турецких поставщиков.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция ждет от России и Ирана оказания поддержки ее операции по обеспечению национальной безопасности. Он подчеркнул, что страна собирается избавиться от «злонамеренных организаций», которые угрожают ее безопасности.
Ранее министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев заявил, что
республика и Россия полностью перешли на торговые расчеты в рублях.