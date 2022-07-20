Подсчитано, на сколько хватит Польше запасов газа

Польша обеспечена природным газом до марта следующего года. Как сообщает РИА Новости, это все, что есть в хранилищах и законтрактованных поставках.
«Это означает, что даже в случае полного отключения Россией поставок на запад, в Польше будущей зимой не будет дефицита газа. Но весной у нас могут возникнуть проблемы. Тогда у нас может закончиться газ, например, для химических производств и, прежде всего, сельскохозяйственных удобрений. Это предвещает проблему с доступностью продуктов питания и их ценами», — подчеркнула радиостанция RMF FM.
Подчеркивается, что сейчас польские подземные хранилища газа заполнены на 98%, чего хватит на зиму. Дальнейшая ситуация будет зависеть от развития ситуации на Украине, дальнейших отношений с Россией и контрактов на поставку по газопроводу Baltic Pipe.