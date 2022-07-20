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40 минут назад

«Могут возникнуть проблемы»: подсчитано, на сколько хватит Польше запасов газа

Никита Бородкин

Польша обеспечена природным газом до марта следующего года. Как сообщает РИА Новости, это все, что есть в хранилищах и законтрактованных поставках.

Подсчитано, на сколько хватит Польше запасов газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это означает, что даже в случае полного отключения Россией поставок на запад, в Польше будущей зимой не будет дефицита газа. Но весной у нас могут возникнуть проблемы. Тогда у нас может закончиться газ, например, для химических производств и, прежде всего, сельскохозяйственных удобрений. Это предвещает проблему с доступностью продуктов питания и их ценами», — подчеркнула радиостанция RMF FM.

Подчеркивается, что сейчас польские подземные хранилища газа заполнены на 98%, чего хватит на зиму. Дальнейшая ситуация будет зависеть от развития ситуации на Украине, дальнейших отношений с Россией и контрактов на поставку по газопроводу Baltic Pipe.

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