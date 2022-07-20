Россия поставила в Китай рекордный суточный объем газа

«Газпром» сообщил о поставках рекордного суточного объема газа в Китай 19 июля. Соответствующее заявление компания сделала в своем официальном Telegram-канале.
Также отмечается, что поставки на китайский рынок идут сверх контрактных объемов.
«Китай наращивает объемы суточных закупок российского газа по газопроводу «Сила Сибири» — 19 июля достигнут новый исторический рекорд. В настоящее время «Газпром» ведет поставки сверх суточных контрактных количеств», — подчеркнул «Газпром».
Поставки производятся в рамках долгосрочного контракта между «Газпромом» и китайской компанией CNPC.
Трубопроводные поставки газа в Китай стартовали в конце 2019 года. В 2020 году объем оценивался в 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году поставки выросли в 2,5 раза — до 10,4 миллиарда кубометров.
В начале февраля 2022 года российская сторона подписала с CNPC второй долгосрочный контракт на экспорт по дальневосточному маршруту. Так, общий объем поставок с этим соглашением увеличится до 48 миллиардов кубометров ежегодно.