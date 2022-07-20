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55 минут назад

Россия поставила в Китай рекордный суточный объем газа

Лера Букина

«Газпром» сообщил о поставках рекордного суточного объема газа в Китай 19 июля. Соответствующее заявление компания сделала в своем официальном Telegram-канале.

Россия поставила в Китай рекордный суточный объем газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также отмечается, что поставки на китайский рынок идут сверх контрактных объемов.

«Китай наращивает объемы суточных закупок российского газа по газопроводу «Сила Сибири» — 19 июля достигнут новый исторический рекорд. В настоящее время «Газпром» ведет поставки сверх суточных контрактных количеств», — подчеркнул «Газпром».

Поставки производятся в рамках долгосрочного контракта между «Газпромом» и китайской компанией CNPC.

Трубопроводные поставки газа в Китай стартовали в конце 2019 года. В 2020 году объем оценивался в 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году поставки выросли в 2,5 раза — до 10,4 миллиарда кубометров.

В начале февраля 2022 года российская сторона подписала с CNPC второй долгосрочный контракт на экспорт по дальневосточному маршруту. Так, общий объем поставок с этим соглашением увеличится до 48 миллиардов кубометров ежегодно.

Экономика,Газпром,
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