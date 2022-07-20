Назван размер скидки на российскую нефть для Китая

Трейдеры подсчитали, что российская нефть продаётся в Китай на 10% дешевле бразильских сортов Lula и Sapinhoa. Скидка на российскую марку ESPO составляет $10–12 за баррель. Из-за низких цен на российские энергоресурсы Китай и Индия скупили рекордные объёмы нефти, газа и угля на сумму $24 млрд. Поток дешёвой российской нефти уже вынудил крупных игроков снижать цены на свои ресурсы.

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Эксперты объяснили популярность российской нефти у китайских нефтеперерабатывающих заводов низким содержанием серы. При этом партии нефти из России могут быть отправлены Пекину примерно за пять дней. Бразильское сырьё идёт в Китай около двух месяцев.

Большинство стран Европы и США прекратили прямой импорт российских энергоресурсов на фоне спецоперации на Украине. Поэтому поставщики из России переключились на поставки в Индию и Китай.

Как писал ранее «Секрет», в мае 2022 года Пекин закупил российской нефти на 55% больше, чем годом ранее. Россия сместила Саудовскую Аравию с первого места по объёму поставок сырья в КНР. Импорт российской нефти, включая поставки по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан и морские перевозки из европейских и дальневосточных портов России, составил почти 8,42 млн т.

По данным Bloomberg, министр финансов США Джанет Йеллен отправилась в страны Азии, чтобы продвигать ограничение цен на российскую нефть. Так Запад пытается уменьшить доходы РФ, при этом не затрагивая потоки от производителей ОПЕК+ на мировых рынках.