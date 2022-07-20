Назван размер скидки на российскую нефть для Китая

Трейдеры подсчитали, что российская нефть продаётся в Китай на 10% дешевле бразильских сортов Lula и Sapinhoa. Скидка на российскую марку ESPO составляет $10–12 за баррель. Из-за низких цен на российские энергоресурсы Китай и Индия скупили рекордные объёмы нефти, газа и угля на сумму $24 млрд. Поток дешёвой российской нефти уже вынудил крупных игроков снижать цены на свои ресурсы.
Эксперты объяснили популярность российской нефти у китайских нефтеперерабатывающих заводов низким содержанием серы. При этом партии нефти из России могут быть отправлены Пекину примерно за пять дней. Бразильское сырьё идёт в Китай около двух месяцев.
Большинство стран Европы и США прекратили прямой импорт российских энергоресурсов на фоне спецоперации на Украине. Поэтому поставщики из России переключились на поставки в Индию и Китай.
Как писал ранее «Секрет», в мае 2022 года Пекин закупил российской нефти на 55% больше, чем годом ранее. Россия сместила Саудовскую Аравию с первого места по объёму поставок сырья в КНР. Импорт российской нефти, включая поставки по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан и морские перевозки из европейских и дальневосточных портов России, составил почти 8,42 млн т.
По данным Bloomberg, министр финансов США Джанет Йеллен отправилась в страны Азии, чтобы продвигать ограничение цен на российскую нефть. Так Запад пытается уменьшить доходы РФ, при этом не затрагивая потоки от производителей ОПЕК+ на мировых рынках.
Эксперты не поверили в планы Запада ограничить цены на российскую нефть. По словам одного из руководителей международного сырьевого агентства Platts Хорхе Монтепеке, рынок быстро подорвёт любую схему ценового ограничения на сырьё из РФ, даже если США и Европейский союз (ЕС) смогут убедить ведущих азиатских импортёров присоединиться к их планам.