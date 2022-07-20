Путин поставил под вопрос качество ремонта турбины для «Севпотока»

Президент РФ Владимир Путин поставил под сомнение качество ремонта турбины для российского газопровода "Северный поток", которую должна вернуть после сервисных работ Канада. Такую точку зрения глава государства выразил, выступая в среду на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени".
"Говорят, что вернут эти машины, одну, во всяком случае, но в каком качестве вернут, каковы там технические параметры после выхода из этого планового ремонта? Может, возьмут и в какой-то момент отключат, и встанет "Северный поток - 1", - отметил Путин.
По его словам, Канада не хотела возвращать России турбину, поскольку сама добывает нефть и газ.
"Одно из направлений "Северного потока - 1" - 55 млрд кубических метров в год мы перекачивали туда (в Европу - прим. ТАСС). За счет чего? За счет газоперекачивающих машин компании Siemens. Ну вот одна машина нуждается в ремонте плановом, ее не отдают из Канады, потому что ввели санкции против "Газпрома", хотя это завод Siemens. Я вам скажу, почему Канада сделала это: потому что она сама производит нефть и газ и планирует выйти на европейский рынок", - отметил президент.