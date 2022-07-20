Путин поставил под вопрос качество ремонта турбины для «Севпотока»

"Одно из направлений "Северного потока - 1" - 55 млрд кубических метров в год мы перекачивали туда (в Европу - прим. ТАСС). За счет чего? За счет газоперекачивающих машин компании Siemens. Ну вот одна машина нуждается в ремонте плановом, ее не отдают из Канады, потому что ввели санкции против "Газпрома", хотя это завод Siemens. Я вам скажу, почему Канада сделала это: потому что она сама производит нефть и газ и планирует выйти на европейский рынок", - отметил президент.