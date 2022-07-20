В ЕК заявили о невозможности запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток - 2» не может работать ни при каких условиях, поскольку он не сертифицирован. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

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«Северный поток - 2» не сертифицирован и не может работать. Что касается «Северного потока», то России никто не мешает поставлять газ в ЕС по нему, поскольку Канада решила вернуть газовую турбину и она уже отправлена», - указала она.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсо заявила, что российская сторона не является надежным поставщиком газа в связи с падением объема поставок по «Северному потоку».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если Россия не получит турбину для «Северного потока», по маршруту можно будет перекачивать только 30 млн куб. м газа в сутки вместо сегодняшних 60 млн куб. м. По словам главы государства, в конце июля на ремонтные работы «должна быть отправлена еще одна машина».