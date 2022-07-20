Президент РФ Владимир Путин заявил, что Канада задержала доставку турбины для «Северного потока» не в связи с санкциями, а из-за собственных планов выйти на европейский рынок. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Путин сделал на форуме «Сильные идеи для нового времени».

По его мнению, проблемы с доставкой турбины не были связаны с украинским кризисом и санкциями.

«В основе этого решения <…> прагматические мотивы, связанные с попыткой выйти на европейский рынок», - заявил Путин, отметив, что Канада тоже добывает нефть и газ.

По оценке немецких властей, в июле поставки по «Северному потоку» упали до 60 процентов от максимальной пропускной способности газопровода.

В России сокращение поставок объяснили решением Канады, задержавшей возвращение необходимого оборудования - турбины Siemens - в Германию.

Немецкие и канадские власти провели переговоры, 9 июля власти Канады сообщили, что разрешат отправку турбины.