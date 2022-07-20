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1 час назад

Евросоюз выведет из-под санкций активы российских банков

Елена Прошина

В целях продовольственной безопасности Евросоюз намерен снять санкции с части активов российских банков. Об этом сообщает новостное издание «Лента.ру».

Евросоюз выведет из-под санкций активы российских банков
Фото: ReutersReuters

В седьмом пакете санкций против России Евросоюз предусматривает разморозку активов банков ВТБ, «Россия», «Новикомбанк» и «Промсвязьбанк». Такое решение связано с необходимостью обеспечить надёжные поставки продовольствия, удобрений и медикаментов.

Впрочем, как отмечают эксперты, банковский сектор РФ всё равно остаётся под значительным давлением. Дочерние компании западных банков продолжают свою работу в России, но кредитные организации РФ такой возможности не имеют. Министерство финансов РФ считает такое положение дел неудовлетворительным. Судя по словам заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева, скоро будут приняты симметричные меры в отношении иностранных банков. В частности, они больше не смогут выйти из активов в России, пока аналогичные условия не будут созданы и для российских банков в Европе.

Главы комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов отметил, что подразделения иностранных банков в РФ нужно передать в доверительное управление отечественным государственным банкам. По его мнению, это решение позволит исключить риски вывода капитала и усилит защиту финансовой системы России.

Напомним, что ранее Министерство финансов России заявило о том, встреча G20 закончилась без итогового коммюнике.

Экономика,Сергей Гаврилов,Алексей Моисеев,Минфин России,Банк России,Новикомбанк,Банк ВТБ,Промсвязьбанк,Госдума,ЕС,
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