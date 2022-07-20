Евросоюз выведет из-под санкций активы российских банков

Впрочем, как отмечают эксперты, банковский сектор РФ всё равно остаётся под значительным давлением. Дочерние компании западных банков продолжают свою работу в России, но кредитные организации РФ такой возможности не имеют. Министерство финансов РФ считает такое положение дел неудовлетворительным. Судя по словам заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева, скоро будут приняты симметричные меры в отношении иностранных банков. В частности, они больше не смогут выйти из активов в России, пока аналогичные условия не будут созданы и для российских банков в Европе.