Евросоюз выведет из-под санкций активы российских банков

В целях продовольственной безопасности Евросоюз намерен снять санкции с части активов российских банков. Об этом сообщает новостное издание «Лента.ру».
В седьмом пакете санкций против России Евросоюз предусматривает разморозку активов банков ВТБ, «Россия», «Новикомбанк» и «Промсвязьбанк». Такое решение связано с необходимостью обеспечить надёжные поставки продовольствия, удобрений и медикаментов.
Впрочем, как отмечают эксперты, банковский сектор РФ всё равно остаётся под значительным давлением. Дочерние компании западных банков продолжают свою работу в России, но кредитные организации РФ такой возможности не имеют. Министерство финансов РФ считает такое положение дел неудовлетворительным. Судя по словам заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева, скоро будут приняты симметричные меры в отношении иностранных банков. В частности, они больше не смогут выйти из активов в России, пока аналогичные условия не будут созданы и для российских банков в Европе.
Главы комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов отметил, что подразделения иностранных банков в РФ нужно передать в доверительное управление отечественным государственным банкам. По его мнению, это решение позволит исключить риски вывода капитала и усилит защиту финансовой системы России.
Напомним, что ранее Министерство финансов России заявило о том, встреча G20 закончилась без итогового коммюнике.