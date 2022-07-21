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30 минут назад

В ФРГ снова началась подача газа по «Северному потоку»

Лера Букина

Поставки топлива из России в Германию возобновились после того, как техническое обслуживание газопровода «Северный поток» завершилось. Это следует из данных о доставке, передает Tagesschau.

В ФРГ возобновилась подача газа по «Северному потоку»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Тот факт, что «Северный поток» вновь функционирует, был подтвержден представителем оператора газопровода Nord Stream AG.

Напомним, что нитки газопровода были на плановой профилактике в период с 11 по 21 июля. Так, прокачки газа не было. Как сообщали источники Reuters, работать трубопровод не будет в полную силу. После этого оператор «Северного потока» не исключил этот вариант.

«Мы предполагаем, что, согласно текущим заявкам, транспортировка газа по «Северному потоку» будет возобновлена на уровне до технического обслуживания (40% пропускной способности)», — указывалось в сообщении Nord Stream AG.

Германия заявила, что объем поставок газа на 21 июля, который был объявлен российской стороной, оценивается в 30% от его полной загрузки.

До этого «Газпром» оценивал объем поставок в 800 ГВт/ч, после чего он был снижен до 530 ГВт/ч.

Экономика,Газпром,
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