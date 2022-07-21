В ЕС наметился раскол по вопросу экономии газа

Власти Португалии не поддержали предложение Еврокомиссии (ЕК), которое связано с экономией газа. Об этом заявил в среду государственный секретарь по окружающей среде и энергетике республики Жоау Галамба.
"Это не может быть применено к Португалии, - сказал он газете Expresso. - Португалия против этого предложения комиссии, потому что оно не принимает во внимание различия между странами".
По словам госсекретаря, он понимает, что "есть страны, которые себя не защитили и теперь просят о помощи", но инициатива ЕК вынуждает Португалию остаться без электричества.
Позиция Лиссабона была озвучена вскоре после того, как вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера заявила, что Мадрид также не разделяет инициативу Брюсселя.
В среду ЕК опубликовала документ, в котором говорится, что страны ЕС должны к концу сентября представить планы добровольного сокращения потребления газа на 15% на период до 31 марта 2023 года. В Брюсселе также сочли вероятным сценарием полное отключение российского газа и призвали начать подготовку к этому, сохраняя единство ЕС.