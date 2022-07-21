В ЕС наметился раскол по вопросу экономии газа

Власти Португалии не поддержали предложение Еврокомиссии (ЕК), которое связано с экономией газа. Об этом заявил в среду государственный секретарь по окружающей среде и энергетике республики Жоау Галамба.

Фото: Reuters Reuters

"Это не может быть применено к Португалии, - сказал он газете Expresso. - Португалия против этого предложения комиссии, потому что оно не принимает во внимание различия между странами".

По словам госсекретаря, он понимает, что "есть страны, которые себя не защитили и теперь просят о помощи", но инициатива ЕК вынуждает Португалию остаться без электричества.

Позиция Лиссабона была озвучена вскоре после того, как вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера заявила, что Мадрид также не разделяет инициативу Брюсселя.