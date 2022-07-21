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1 час назад

Португалия выступила против плана Еврокомиссии по экономии газа

ТАССиещё 2

Власти Португалии не поддержали предложение Еврокомиссии (ЕК), которое связано с экономией газа. Об этом заявил в среду государственный секретарь по окружающей среде и энергетике республики Жоау Галамба.

В ЕС наметился раскол по вопросу экономии газа
Фото: ReutersReuters

"Это не может быть применено к Португалии, - сказал он газете Expresso. - Португалия против этого предложения комиссии, потому что оно не принимает во внимание различия между странами".

По словам госсекретаря, он понимает, что "есть страны, которые себя не защитили и теперь просят о помощи", но инициатива ЕК вынуждает Португалию остаться без электричества.

Позиция Лиссабона была озвучена вскоре после того, как вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера заявила, что Мадрид также не разделяет инициативу Брюсселя.

В среду ЕК опубликовала документ, в котором говорится, что страны ЕС должны к концу сентября представить планы добровольного сокращения потребления газа на 15% на период до 31 марта 2023 года. В Брюсселе также сочли вероятным сценарием полное отключение российского газа и призвали начать подготовку к этому, сохраняя единство ЕС.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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