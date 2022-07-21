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1 час назад

Иван-чай может пополнить список российской сельхозпродукции

Никита Бородкин

Иван-чай может пополнить список российской сельхозпродукции. Как сообщает пресс-служба российского Минсельхоза в Telegram-канале, напиток из кипрея узколистного, который с давних времен готовят в России, очень полезен и отлично тонизирует без кофеина.

Иван-чай может пополнить список российской сельхозпродукции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В общем, обладает всеми качествами для того, чтобы "подвинуть" обычный чай и кофе на полках магазинов и занять достойное место в потребительской корзине», — добавили в министерстве.

Сейчас вопрос включения иван-чая в список прорабатывается. Это откроет для производителей доступ к мерам господдержки, которыми пользуются российские растениеводы. Кроме того, в ведомстве пообещали подумать и над другими мерами помощи компаниям, которые занимаются производством этого исконно русского напитка.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин сравнил кока-колу и иван-чай, заявив, что последний будет намного полезнее. По его мнению, в пришедшем с Запада напитке «одна химия».

Экономика,Владимир Путин,
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