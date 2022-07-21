Санкции на российские удобрения ударили по канадским фермерам

Канадские фермеры пострадали из-за того, что местные власти ввели пошлины в 35% на импорт российских азотных удобрений. Решение стало частью антироссийских санкций, но в итоге привело к дополнительным расходам агробизнеса. Сельхозпроизводители уже попросили у властей поддержки, сообщила местная газета Le Devoir. Ранее Канада расширила санкции на российскую металлургию и трубопроводы.

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О проблемах фермеров рассказал глава кооператива сельхозпроизводителей Sollio Гислен Жерве. По его словам, его компании придётся заплатить за удобрения на $7700 — 11 600 больше, чем раньше. Всем членам кооператива пошлины обойдутся в $23,3 млн.

Выросшие пошлины стали ещё одной проблемой сельхозпроизводителей вслед за подорожавшими расходами на топливо и технику, посетовал глава ассоциации производителей зерна Квебека Кристиан Овербек. Он заявил, что основные товары по сравнению с 2021 годом подорожали вдвое или втрое.

«Нет нужды страдать от этого дополнительного налога», — возмутился Овербек.

Канада способна сама себя обеспечить калийными удобрениями, но азотные ввозит из России и Украины, объяснил сотрудник факультета сельскохозяйственных и пищевых наук Университета Лаваля Морис Дойон. Оттава не решит проблему, если найдёт новых поставщиков — на цены влияет ситуация на мировом рынке.