Нацбанк Украины девальвировал гривну

Национальный банк Украины провел девальвацию гривны, снизив официальный курс по отношению к доллару сразу на 25% — до 36,5686 гривен за доллар. Как сообщает РБК, регулятор объяснил меру изменением «фундаментальных характеристик экономики Украины» во время спецоперации и укреплением доллара по отношению к другим валютам.

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Шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп экономики и населения, а также поддержать устойчивость экономики в текущих условиях.

В Нацбанке добавили, что коррекция обменного курса повысит продажу валютной выручки экспортерами и снизит спекулятивную составляющую поведения участников рынка.