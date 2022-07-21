Нацбанк Украины девальвировал гривну

Национальный банк Украины провел девальвацию гривны, снизив официальный курс по отношению к доллару сразу на 25% — до 36,5686 гривен за доллар. Как сообщает РБК, регулятор объяснил меру изменением «фундаментальных характеристик экономики Украины» во время спецоперации и укреплением доллара по отношению к другим валютам.
Шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп экономики и населения, а также поддержать устойчивость экономики в текущих условиях.
В Нацбанке добавили, что коррекция обменного курса повысит продажу валютной выручки экспортерами и снизит спекулятивную составляющую поведения участников рынка.
Также с 21 июля в Украине изменили лимит на снятие наличной валюты за границей с ежемесячного на еженедельный в сумме эквивалентной 12,5 тысяч гривен на семь календарных дней. Кроме того, уменьшили лимит на переводы граждан за границу в валюте, который теперь равен эквиваленту 30 тысяч гривен.