Япония довела до нуля импорт нефти из России

Япония в июне довела до нуля импорт нефти из России, однако вместе с тем нарастила поставки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом свидетельствует опубликованная в четверг статистика японского финансового ведомства.

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Импорт СПГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 26,4% до 617 тыс. тонн, при этом Япония заплатила за него в 2,2 раза больше - 55,3 млрд иен ($398,6 млн по текущему курсу). Поставки российского угля в свою очередь упали на 59,5% до 765 тыс. тонн.