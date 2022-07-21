Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+27° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
1 час назад

Япония в июне довела до нуля импорт нефти из России

ТАСС

Япония в июне довела до нуля импорт нефти из России, однако вместе с тем нарастила поставки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом свидетельствует опубликованная в четверг статистика японского финансового ведомства.

Япония довела до нуля импорт нефти из России
Фото: ReutersReuters

Импорт СПГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 26,4% до 617 тыс. тонн, при этом Япония заплатила за него в 2,2 раза больше - 55,3 млрд иен ($398,6 млн по текущему курсу). Поставки российского угля в свою очередь упали на 59,5% до 765 тыс. тонн.

Объем импорта из РФ в Японию в июне, согласно данным Минфина, вырос на 22,9% до 153,9 млрд иен ($1,1 млрд), объем экспорта из Японии в Россию упал на 49,9% до 39,8 млрд иен ($286,9 млн).

Экономика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители