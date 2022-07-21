Япония довела до нуля импорт нефти из России

Япония в июне довела до нуля импорт нефти из России, однако вместе с тем нарастила поставки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом свидетельствует опубликованная в четверг статистика японского финансового ведомства.
Импорт СПГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 26,4% до 617 тыс. тонн, при этом Япония заплатила за него в 2,2 раза больше - 55,3 млрд иен ($398,6 млн по текущему курсу). Поставки российского угля в свою очередь упали на 59,5% до 765 тыс. тонн.
Объем импорта из РФ в Японию в июне, согласно данным Минфина, вырос на 22,9% до 153,9 млрд иен ($1,1 млрд), объем экспорта из Японии в Россию упал на 49,9% до 39,8 млрд иен ($286,9 млн).