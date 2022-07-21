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56 минут назад

Оценены объемы поставок газа по «Северному потоку»

Lenta.ru

Поставки газа по «Северному потоку» достигли уровня, фиксировавшегося до приостановки на ремонт 11 июля, — примерно 40 процентов от максимума, пишет ТАСС со ссылкой на данные оператора проекта компании Nord Stream AG.

Оценены объемы поставок газа по «Северному потоку»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Показатель был достигнут на второй час после возобновления прокачки, ожидалось, что выход на соответствующие мощности потребует несколько часов.

Газ по трубопроводу вновь начал поступать с 7 утра по московскому времени утром 21 июля. Прокачка по нему была сокращена до нынешних 40 процентов еще с середины июня.

«Газпром» ситуацию объясняет техническими причинами, ссылаясь на невозможность вернуть из Канады находившееся на ремонте оборудование. По данным СМИ, нужная турбина должна прибыть в двадцатых числах июля.

Экономика,Газпром,
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