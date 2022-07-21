Кремль объяснил сложности с поставками газа из России

Все технологические сложности с поставками российского газа обусловлены ограничениями со стороны Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Любые технологические сложности, которые связаны с этим, они проистекают от тех ограничений, которые ввели сами европейские государства. Точнее не государства, а Европейский Союз. Именно эти ограничения не позволяют осуществлять ремонт оборудования, в том числе турбин, которые работают на компрессионных станциях», - подчеркнул представитель Кремля.
Также, он отметил, что именно эти рестрикции приводят к тому, что некоторые агрегаты в сейчас не могут получить сервисное обслуживание, которое необходимо.
По словам Пескова, именно в этом заключаются проблемы европейцев, тогда как «Газпром» готов к выполнению своих обязательств в полной мере.
Сегодня, 20 июля, стоимость газа в Европе опустилась после возобновления поставок по «Северному потоку».
В четверг августовские фьючерсы по индексу голландской TTF снизились примерно на 3%, до менее чем $1550 за 1 тыс. куб. м.