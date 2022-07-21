В Германии назвали идею ЕК по газу посягательством на суверенитет стран ЕС

Идеи Еврокомиссии (ЕК) принуждать страны Евросоюза сокращать потребление газа является посягательством на их суверенитет. Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Норберт Кляйнвехтер.

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«Чрезвычайный план ЕК по сокращению спроса на газ… совершенно безответственен... Надо признать, что это пока только официальные рекомендации. Однако тот факт, что Еврокомиссия снова пытается получить больше полномочий, является безответственным. Никто об этом их не просил и не давал им на это полномочий», — заявил он.

Депутат также добавил, что партия «Альтернатива для Германии» не согласна с планом ЕК, а также с тем, что она берет на себя ответственность за приоритезацию подобных целей экономики. По его мнению, безопасность снабжения граждан является главным приоритетом для государственной власти, а ограничения для промышленности и частных лиц неприемлемы и являются «серьезным посягательством» на суверенитет государств союза.