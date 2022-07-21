ЕЦБ впервые с 2011 года повысил базовую ставку

Европейский центральный банк впервые с 2011 года повысил базовую ставку, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Отмечается, что ставка повышена с нулевого уровня сразу на 50 базисных пунктов, до 0,5%.
«Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов. Соответственно, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 0,5%, 0,75% и 0,00% соответственно с 27 июля», – сказано в релизе.
Напомним, в середине прошлого года Федеральная резервная система (ФРС) США заявила по итогам июньского заседания о повышении базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов до уровня 1,5 – 1,75 процента годовых.