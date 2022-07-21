ЕЦБ впервые с 2011 года повысил базовую ставку

«Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов. Соответственно, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 0,5%, 0,75% и 0,00% соответственно с 27 июля», – сказано в релизе.