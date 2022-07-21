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49 минут назад

Глава Минпромторга предупредил о частичной отмене параллельного импорта

Лера Букина

От механизма параллельного импорта по ряду групп товаров в скором времени откажутся. С таким предупреждением к российским производителям выступил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров во время осмотра выставки удмуртских промышленных предприятий, которую посетил вместе с делегацией во главе с премьером Михаилом Мишустиным, передает РИА Новости.

Россиян предупредили о частичной отмене параллельного импорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня у нас работает параллельный импорт. Мы это сделали осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок. Но это временное решение. Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам, когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции», — подчеркнул вице-премьер.

Мишустин, в свою очередь, сообщил о важности сбора данных по доле рынка отечественной продукции и перспективам ее роста.

Минпромторг принял решение легализовать параллельный импорт в связи с введением санкций против РФ со стороны Запада. Напомним, что рестрикции заставили иностранные бренды приостановить либо полностью прекратить бизнес в России.

Ранее «Известия», ссылаясь на источника, сообщили, что компания Apple, несмотря на заявление о прекращении поставок iPhone и других гаджетов в Россию, каждый месяц ввозит электронику в страну.

Экономика,Михаил Мишустин,Денис Мантуров,Минпромторг,Apple,
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