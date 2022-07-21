Россиян предупредили о частичной отмене параллельного импорта

От механизма параллельного импорта по ряду групп товаров в скором времени откажутся. С таким предупреждением к российским производителям выступил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров во время осмотра выставки удмуртских промышленных предприятий, которую посетил вместе с делегацией во главе с премьером Михаилом Мишустиным, передает РИА Новости.
«Сегодня у нас работает параллельный импорт. Мы это сделали осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок. Но это временное решение. Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам, когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции», — подчеркнул вице-премьер.
Мишустин, в свою очередь, сообщил о важности сбора данных по доле рынка отечественной продукции и перспективам ее роста.
Минпромторг принял решение легализовать параллельный импорт в связи с введением санкций против РФ со стороны Запада. Напомним, что рестрикции заставили иностранные бренды приостановить либо полностью прекратить бизнес в России.
Ранее «Известия», ссылаясь на источника, сообщили, что компания Apple, несмотря на заявление о прекращении поставок iPhone и других гаджетов в Россию, каждый месяц ввозит электронику в страну.