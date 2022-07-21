Венгрия попросила увеличить объем поставок российского газа

Руководитель министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство республики хотело бы, что поставляемые туда из Российской Федерации объемы природного газа были увеличены. Об этом сообщает ТАСС.

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«Хотел бы сегодня поговорить и договориться о том, чтобы уже имеющиеся объемы поставляемого в Венгрию из России газа были увеличены», — заявил Сийярто в рамках переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам венгерского министра, правительство республики уполномочило его вести переговоры по этому вопросу, поэтому он прибыл в Москву.

Сийярто также подчеркнул, что в текущей международной обстановке самым главным для Венгрии является вопрос обеспечения энергобезопасности страны.

Ранее стало известно, что Сийярто прибыл 21 июля в Москву, чтобы договориться о предоставлении дополнительных 700 млн кубометров газа для своей страны.