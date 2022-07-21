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1 час назад

Сийярто: Венгрия хотела бы увеличить объем поставок российского газа

Газета.Ruиещё 6

Руководитель министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство республики хотело бы, что поставляемые туда из Российской Федерации объемы природного газа были увеличены. Об этом сообщает ТАСС.

Венгрия попросила увеличить объем поставок российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хотел бы сегодня поговорить и договориться о том, чтобы уже имеющиеся объемы поставляемого в Венгрию из России газа были увеличены», — заявил Сийярто в рамках переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам венгерского министра, правительство республики уполномочило его вести переговоры по этому вопросу, поэтому он прибыл в Москву.

Сийярто также подчеркнул, что в текущей международной обстановке самым главным для Венгрии является вопрос обеспечения энергобезопасности страны.

Ранее стало известно, что Сийярто прибыл 21 июля в Москву, чтобы договориться о предоставлении дополнительных 700 млн кубометров газа для своей страны.

Официальный представитель МИД Венгрии Мате Пацола уточнил, что в ходе своего визита Сийярто встретится с вице-премьером РФ Александром Новаком, вице-премьером — министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, а также российским коллегой Сергеем Лавровым.

Экономика,Петер Сийярто,Денис Мантуров,Александр Новак,Сергей Лавров,МИД России,
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