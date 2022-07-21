Турбина для «Северного потока» застряла при транзите в Германии

Трубина «Северного потока», необходимая газопроводу для полноценного функционирования, застряла при транзите в Германии «из-за отсутствия разрешения со стороны России».

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Reuters.

В зарубежном агентстве отметили, что ранее в РФ объясняли сокращение поставок газа в Европу по «Северному потоку» нахождением турбины на техобслуживании в Канаде. При этом сейчас, когда агрегат доставили в Германию, Россия до сих пор не дала разрешения на его транспортировку в обратном направлении.

Источник Reuters сообщил, что в связи с этим возращение турбины может занять несколько дней или недель. Точные сроки ее доставки пока неизвестны.