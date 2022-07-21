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51 минуту назад

Турбина для «Северного потока» застряла при транзите в Германии

Елена Прошина

Трубина «Северного потока», необходимая газопроводу для полноценного функционирования, застряла при транзите в Германии «из-за отсутствия разрешения со стороны России».

Турбина для «Северного потока» застряла при транзите в Германии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Reuters.

В зарубежном агентстве отметили, что ранее в РФ объясняли сокращение поставок газа в Европу по «Северному потоку» нахождением турбины на техобслуживании в Канаде. При этом сейчас, когда агрегат доставили в Германию, Россия до сих пор не дала разрешения на его транспортировку в обратном направлении.

Источник Reuters сообщил, что в связи с этим возращение турбины может занять несколько дней или недель. Точные сроки ее доставки пока неизвестны.

Ранее о доставке агрегата в ФРГ заявлял министр экономики Германии Роберт Хабек. Он сообщал, что турбина уже прибыла в страну и о ее передаче «Газпром» известят «по факту».

Экономика,Роберт Хабек,Газпром,
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