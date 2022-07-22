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2 часа назад

Аналитик рассказал, когда рубль вновь начнет падать

Национальная Служба Новостейиещё 5

Очередной виток ослабления курса рубля может начаться после принятия западными странами решения по ограничению цены на российскую нефть, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Олега Сыроваткина.

Аналитик рассказал, когда рубль вновь начнет падать
Фото: ТАССТАСС

По его словам, предыдущее ослабление российской национальной валюты было связано с атакой властей на рубль — но тогда слова были подкреплены реальными действиями. Сейчас ситуация другая — РФ зависит от мирового рынка нефти.

Сыроваткин считает, что принятие «Большой семеркой» консенсуса по вопросу установления потолка стоимости «черного золота» может затянуться до четвертого квартала 2022 года. Чем дольше Россия будет сохранять экспорт энергоносителей на одном уровне, тем позже произойдет ослабление рубля.

Если Запад все же установит потолок цен на российскую нефть, а Россия в ответ ограничит ее поставки на мировой рынок, то от этого выиграет ОПЕК+ и другие производители, являющиеся экспортерами нефти, заявил заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Экономика,Цена на нефть,Вячеслав Кулагин,
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