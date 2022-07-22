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1 час назад

В Европе вступил в силу запрет на российское золото

Lenta.ru

В странах Евросоюза вступил в силу запрет на покупку золота и ювелирных украшений из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ в Официальном журнале ЕС.

В Европе вступил в силу запрет на российское золото
Фото: ТАССТАСС

«Будет введен запрет на покупку, импорт или передачу, прямо или косвенно, золота, если оно происходит из России и было экспортировано из России в ЕС или в любую третью страну, с 22 июля», — следует из постановления.

Ранее издание Politico сообщило, что Евросоюз нашел лазейку для покупки российского золота в обход санкций. По информации СМИ, эмбарго на золото не было должно коснуться импорта готовых ювелирных изделий. В проекте приложения к документу говорится, что Евросоюз запретит только золото в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также золотые монеты.

Экономика,ЕС,
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