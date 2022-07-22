Минпромторг поддержал идею фудшеринга в России

Речь идет о продуктах с необходимыми сертификатами качества и короткими сроками годности. В настоящее время ретейлерам выгоднее списать товары и утилизировать их, чем отправить их на благотворительные цели, указали в Минпромторге. Если же торговые сети будут передавать такие продукты на благотворительность, это может поддержать нуждающихся и спасти около 1 млн т продовольствия в год, заявили в ведомстве.