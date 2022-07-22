В ФРГ оценили идею запуска "Северного потока - 2"

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек выступил категорически против ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", заявив, что это стало бы "поднятием белого флага в Германии и Европе".

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В интервью телеканалу ZDF в четверг вечером Хабек пояснил, что запуск трубопровода ничего не изменит. "Ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2", очевидно, не является вариантом. Нельзя еще больше увеличивать зависимость от российского газа", - подчеркнул глава Минэкономики ФРГ. В таком случае, по его утверждению, "Россия добилась бы своей цели - нарушить санкции".

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"Это было бы поднятием белого флага в Германии и Европе. Мы не должны этого делать", - констатировал Хабек, добавив, что Германия является "сильной страной".

Он предостерег от того, чтобы рассматривать возобновление поставок российского газа по газопроводу "Северный поток" как признак надежности.

По этой причине, заметил Хабек, Германия "должна найти альтернативы [поставкам газа из РФ] и быть экономной". Касаясь вопроса о турбине компании Siemens, необходимой для полноценного функционирования газопровода "Северный поток", министр назвал агрегат "надуманным аргументом" и "неубедительной игрой" России. У компании "Газпром", по его утверждению, достаточно турбин, эта одна турбина не понадобится. Вместе с тем глава Минэкономики ФРГ указал, что даже до проведения плановой инспекции "Северного потока" загрузка газопровода могла составлять 100%.

Президент РФ Владимир Путин по итогам своего визита в Тегеран, где он во вторник принимал участие в саммите в астанинском формате, заявил, что запуск "Северного потока - 2" является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу. При этом он предупредил, что половина мощностей этого газопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление. Кроме того, по словам главы государства, если России не вернут турбину для "Северного потока", по маршруту можно будет перекачивать только 30 млн куб. м газа в сутки вместо нынешних 60 млн куб. м.