В Раде захотели воровать российский газ

Украина заявила о намерениях собирать излишки российского газа, проходящего в Европу через ее территорию по транзитным трубопроводам. Об этом заявил депутат и экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в колонке для «Украинской правды», передает РИА Новости.

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Он согласился с тем, что Киев должен выполнять свои обязательства по транзиту российского газа в европейские страны, но предложил решить некоторые проблемы Украины в сфере энергетики. Этот метод будет нарушением прав в отношении Российской Федерации.

«Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища», — заявил Разумков.

Он пояснил, что через Украину ежедневно проходят миллионы кубометров российского газа, в то время как государство не в состоянии заполнить свои хранилища необходимыми запасами. Разумков назвал сложившуюся ситуацию «парадоксальной».

Экс-спикер Рады также добавил, что правительство Украины вместе с «Нафтогазом» должны разработать стратегический план развития топливной промышленности.