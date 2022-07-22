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1 час назад

В Раде захотели воровать российский газ

Елена Прошина

Украина заявила о намерениях собирать излишки российского газа, проходящего в Европу через ее территорию по транзитным трубопроводам. Об этом заявил депутат и экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в колонке для «Украинской правды», передает РИА Новости.

В Раде захотели воровать российский газ
Фото: ТАССТАСС

Он согласился с тем, что Киев должен выполнять свои обязательства по транзиту российского газа в европейские страны, но предложил решить некоторые проблемы Украины в сфере энергетики. Этот метод будет нарушением прав в отношении Российской Федерации.

«Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища», — заявил Разумков.

Он пояснил, что через Украину ежедневно проходят миллионы кубометров российского газа, в то время как государство не в состоянии заполнить свои хранилища необходимыми запасами. Разумков назвал сложившуюся ситуацию «парадоксальной».

Экс-спикер Рады также добавил, что правительство Украины вместе с «Нафтогазом» должны разработать стратегический план развития топливной промышленности.

Ранее сообщалось, что Москва может продлить украинский транзит после 2024 года, если в Европе сохранится спрос и украинская газотранспортная система будет в рабочем состоянии.

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Экономика,Дмитрий Разумков,Нафтогаз,Правительство Украины,ЕС,
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