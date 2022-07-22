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50 минут назад

В ФРГ заявили, что запуск Nord Stream 2 стал бы «поднятием белого флага»

Лера Букина

Власти Германии не одобряют введение в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил ZDF вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

В ФРГ сочли запуск Nord Stream 2 «поднятием белого флага»
Фото: ТАССТАСС

Он подчеркнул, что функционирование трубопровода «категорически невозможно». Хабек предупреждает об увеличении зависимости Европы от российского газа. Так, по его словам, нельзя, чтобы события развивались именно таким образом.

«Это было бы поднятием белого флага», — указал Хабек.

Вице-канцлер также считает, что вопрос возобновления работы «Северного потока-1» не должен рассматриваться как признак надежности.

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По мнению политика, Москва не раз использовала поставки газа «в стратегических целях, чтобы разделить Германию и Европу». В этой связи Берлин должен заняться поиском альтернативных вариантов, отметил Хабек.

В четверг, 21 июля, снова начались поставки топлива по «Северному потоку-1» в Германию. Напомним, что в связи с плановыми профилактическими работами поставок не было 10 дней. Оператор проинформировал о том, что газ поступает в объеме 40% (около 67 млн куб. м в сутки).

Экономика,Роберт Хабек,
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