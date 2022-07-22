В ФРГ сочли запуск Nord Stream 2 «поднятием белого флага»

Власти Германии не одобряют введение в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил ZDF вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

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Он подчеркнул, что функционирование трубопровода «категорически невозможно». Хабек предупреждает об увеличении зависимости Европы от российского газа. Так, по его словам, нельзя, чтобы события развивались именно таким образом.

«Это было бы поднятием белого флага», — указал Хабек.

Вице-канцлер также считает, что вопрос возобновления работы «Северного потока-1» не должен рассматриваться как признак надежности.

По мнению политика, Москва не раз использовала поставки газа «в стратегических целях, чтобы разделить Германию и Европу». В этой связи Берлин должен заняться поиском альтернативных вариантов, отметил Хабек.