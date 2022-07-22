Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+26° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
57 минут назад

РБК: дорогой рубль ударил по российской спецтехнике

Алиса Селезнёва

Российские производители спецтехники (погрузчиков, бульдозеров) столкнулись с низким спросом из-за укрепившегося рубля и попросили у правительства преференций. Об этом рассказало РБК.

Укрепившийся рубль ударил по российской спецтехнике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гендиректор ассоциации «Спецавтопром» (объединяет производителей спецтехники) Денис Кудрявцев направил вице-премьеру по оборонной и гражданской промышленности письмо, в котором предложил повысить ценовой приоритет производителей РФ при закупках госкомпаний - с 15 до 65 процентов от стоимости товаров.

Если инициатива будет одобрена, такие скидки должны будут давать иностранные поставщики, конкурируя с производителями из России на госзакупках.

Курс доллара начал резко расти

Кудрявцев отметил, что сейчас из-за дешевого рубля в продажах спецтехники в РФ лидирует в основном китайское оборудование. Он заявил, что это «наносит непоправимый ущерб отрасли отечественного дорожно-строительного машиностроения» и приоритета в 15 процентов уже недостаточно.

С 2017 года в РФ действует мера господдержки российских компаний с помощью ценовой преференции. Если за госзакупку борются российские и иностранные компании, чиновники будут рассматривать цену отечественного производителя так, как будто он ее предложил на 15 процентов ниже. При этом договор с ним подписывается без учета этой скидки.

Экономика,Денис Кудрявцев,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители