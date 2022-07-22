Укрепившийся рубль ударил по российской спецтехнике

Российские производители спецтехники (погрузчиков, бульдозеров) столкнулись с низким спросом из-за укрепившегося рубля и попросили у правительства преференций. Об этом рассказало РБК.

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Гендиректор ассоциации «Спецавтопром» (объединяет производителей спецтехники) Денис Кудрявцев направил вице-премьеру по оборонной и гражданской промышленности письмо, в котором предложил повысить ценовой приоритет производителей РФ при закупках госкомпаний - с 15 до 65 процентов от стоимости товаров.

Если инициатива будет одобрена, такие скидки должны будут давать иностранные поставщики, конкурируя с производителями из России на госзакупках.

Кудрявцев отметил, что сейчас из-за дешевого рубля в продажах спецтехники в РФ лидирует в основном китайское оборудование. Он заявил, что это «наносит непоправимый ущерб отрасли отечественного дорожно-строительного машиностроения» и приоритета в 15 процентов уже недостаточно.