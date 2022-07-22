Названы риски для ЕС при присвоении Украиной транзитного газа

Фото: РИА Новости РИА Новости

Последствия

Видео дня

Предложение депутата Верховной Рады Дмитрия Разумкова о присвоении части российского газа из транзитных газопроводов может привести к проблемам с поставками голубого топлива для всей Европы, считает аналитик.

Украина должна понимать, что, если она будет воровать транзитные объемы, «Газпром» просто перестанет осуществлять поставку газа транзитом через Украину. Тогда они подставят европейцев под удар

«Поставки и так сокращены, возможностей по увеличению поставок по заявлению "Газпрома" нет. Есть четыре крупных газопровода из России в Европу, которые раньше действовали: "Северный поток", "Ямал — Европа", транзит через Украину и "Турецкий поток". Из них в нормальном режиме работает только "Турецкий поток". Но он не имеет большой мощности и [предназначен] для стран балканского региона — Сербии, Венгрии, Румынии, Греции. Он не доходит до Германии, например. Максимум небольшие остатки приходят в Австрию», — сказал он.

Проблемы с транзитом

Игорь Юшков напомнил, что трубопровод «Ямал — Европа» не работает из-за санкций. «Северный поток» сейчас задействован на 40 процентов своей мощности из-за проблем с обслуживанием турбин. По его мнению, может повториться история 2009 года, когда Россия приостановила поставки. Тогда это произошло при попытке взыскать с Киева газовый долг в 2,4 миллиарда долларов.

Уже сейчас транзит через Украину в полной мере не осуществляется, утверждает аналитик.

«Украина уже нарушает условия транзитного договора. Каждый день "Газпром" подает заявку на прокачку газа через станцию «Сохрановка». Но так как дальше газопровод идет через территорию Луганской народной республики (ЛНР), Киев отказывается по течению принимать газ по этому направлению. И каждый день "Газпрому" отказывают в прокачке. И если по контракту "Газпром" должен качать 109 миллионов кубов в сутки, то теперь он качает 41-42 миллиона кубов в сутки. Если еще и это перекроется, это будет удар по европейскому газовому рынку», — заключил аналитик.