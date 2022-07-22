Танкеры стали перевозить российскую нефть вместо иранской

Танкеры, перевозившие некоторое время назад иранскую нефть, приступили к транспортировке российского сырья. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.
«Одиннадцать из отслеживаемых судов, которые ранее перевозили иранскую нефть, с апреля загрузились российской нефтью и продуктами, что составляет шестнадцать погрузок за этот период», — подчеркивается в сообщении.
Аналитик рынка сырой нефти в Vortexa Армен Азизян отметил, что продолжать использовать свои танкеры для перевозки российской нефти на Восток будут те, кто знает все про торговлю нефтью в условиях ограничений. Другие же, по его словам, не будут стремиться совершать перевозки российского энергоресурса.
Большая часть судов, которые начали перевозить российское сырье, относится к типу «Афрамакс». Максимальный объем нефти, который можно туда вместить, оценивается в 730 тысяч баррелей.
Ранее сообщалось, что новый пакет санкций ЕС против России предполагает предоставление возможности европейским операторам заключать сделки с определенными российскими госкомпаниями, которые направленные на транспортировку российской нефти в третьи страны.