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1 час назад

Танкеры стали перевозить российскую нефть вместо иранской

Лера Букина

Танкеры, перевозившие некоторое время назад иранскую нефть, приступили к транспортировке российского сырья. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

Танкеры стали перевозить российскую нефть вместо иранской
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Одиннадцать из отслеживаемых судов, которые ранее перевозили иранскую нефть, с апреля загрузились российской нефтью и продуктами, что составляет шестнадцать погрузок за этот период», — подчеркивается в сообщении.

Аналитик рынка сырой нефти в Vortexa Армен Азизян отметил, что продолжать использовать свои танкеры для перевозки российской нефти на Восток будут те, кто знает все про торговлю нефтью в условиях ограничений. Другие же, по его словам, не будут стремиться совершать перевозки российского энергоресурса.

Большая часть судов, которые начали перевозить российское сырье, относится к типу «Афрамакс». Максимальный объем нефти, который можно туда вместить, оценивается в 730 тысяч баррелей.

Ранее сообщалось, что новый пакет санкций ЕС против России предполагает предоставление возможности европейским операторам заключать сделки с определенными российскими госкомпаниями, которые направленные на транспортировку российской нефти в третьи страны.

Экономика,ЕС,
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