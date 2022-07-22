Танкеры стали перевозить российскую нефть вместо иранской

Танкеры, перевозившие некоторое время назад иранскую нефть, приступили к транспортировке российского сырья. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

Фото: unsplash.com unsplash.com

«Одиннадцать из отслеживаемых судов, которые ранее перевозили иранскую нефть, с апреля загрузились российской нефтью и продуктами, что составляет шестнадцать погрузок за этот период», — подчеркивается в сообщении.

Аналитик рынка сырой нефти в Vortexa Армен Азизян отметил, что продолжать использовать свои танкеры для перевозки российской нефти на Восток будут те, кто знает все про торговлю нефтью в условиях ограничений. Другие же, по его словам, не будут стремиться совершать перевозки российского энергоресурса.

Большая часть судов, которые начали перевозить российское сырье, относится к типу «Афрамакс». Максимальный объем нефти, который можно туда вместить, оценивается в 730 тысяч баррелей.